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本土確診0例、境外5例 自捷克、荷蘭、澳洲入境

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心今天下午2時記者會，出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、ACIP召集人李秉穎、指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心今天下午2時記者會，出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、ACIP召集人李秉穎、指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土確診0例，境外移入個案5例，分別自捷克、澳大利亞、荷蘭入境。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為5例男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自捷克(案16708)、澳大利亞(3案，案16709-16711)及荷蘭(案16712)入境，入境日介於今(2021)年11月15日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,456,652例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,438,954例排除)，其中16,601例確診，分別為1,957例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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