日本入境新制 陳時中：過年專案入境將減量暫停

中央社 / 台北29日電

因應Omicron變異株，日本將暫停外籍人士入境。指揮中心指揮官陳時中今天說，邊境措施將滾動式檢討，過年期間，外籍商務客、學生專案入境也將減量或暫停。

日本放送協會（NHK）報導，首相岸田文雄今天表明，防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron入侵的政策方針，原則上從30日零時起暫停全球各國以短期商務等為目的外國人新申請入境。

媒體今天在疫情記者會詢問日本入境新制，陳時中回應，他認為應是短暫措施，台灣邊境管制現況是必須有居留證才能入境，至於外籍商務客、學生等，則採專案計畫性入境。

但過年期間因應國人返台，陳時中說，過年時外籍人士專案入境會減量或暫時不進行；而因應Omicron變異株，邊境管制上，重點高風險國家指標也會隨時滾動式修訂。

此外，因應Omicron變異株，指揮中心將南非等10國列入重點高風險國家，入境須集中檢疫14天。陳時中說，集中檢疫所共5667間房間，其中3600間釋出供春節方案輪替使用，扣除部分房間定期保養外，至少還有1500間可用。

指揮中心統計，春節方案自今年12月14日至明年2月14日，集中檢疫所可預約總房數為2萬1600間，目前仍有1萬6830間空房。

陳時中說，現在集中檢疫所訂房尚未訂滿，目前量能尚足夠，而其他重點高風險國家入境，也須集中檢疫，並要保留部分量能，因應國際疫情狀況。

而今天新增8例境外移入個案，其中1人為華航機師，媒體提問是否會加嚴機組員檢疫規定，陳時中說，機組員染疫屬個案，無法保證機組員不染疫，故目前沒有考慮加嚴相關規定。

媒體另提問，國民黨立委洪孟楷遭質疑從英國返台後，仍在自主健康管理期，今天卻到立法院參與記者會。

對此陳時中重申自主健康管理規定，指揮中心建議不宜參加會議，若因公務需求必須出席，則應遵守全程戴口罩、維持社交距離等規定，若無法落實，則建議視訊與會。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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