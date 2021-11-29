二級警戒再延長至12月13日 跨年活動須設飲食區才可飲食
台灣已連續25天沒有新冠肺炎本土病例，不過隨著Omicron新變異株出現，原延續至今天的我國二級警戒，延長至12月13日。指揮中心指揮官陳時中表示，相關大型活動大部分規定都沒有很大變化，部分不用戴口罩的場所也維持原來規定。至於跨年活動防疫準備與去年相同，包括需於劃定販賣區內飲食外，其他場內不得販售飲食或邊走邊吃。
針對歲末跨年活動，陳時中表示，主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所消毒頻率並設有醫療應變措施。除指定販賣區外，場內不得販售飲食；室内活動不得販售無座位票，須落實實聯制、規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。
另外，活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者除補充水分外，不適用飲食、拍照等得免戴口罩的例外情形。主辦單位應設專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃、也不開放試吃。
居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹、嗅味異常等症狀民眾（包括表演者及活動工作人員)不得參加相關活動，
陳時中說，這兩天地方首長對疫情有其意見，但疫情變化快速，活動上相關限制或規定都會滾動檢討，規劃活動時都要有這樣的心理準備和預先規劃。
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