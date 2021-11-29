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Omicron影響春節專案？陳宗彥：若疫情有變 分國調整

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自國會頻道
圖／截自國會頻道

新型強勢COVID-19變異株Omicron（B.1.1.529）席捲全球，引發朝野立委關切。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在立法院備詢時表示，所有防疫措施都是根據疫情變化滾動，如果疫情有改變，危及到社區，會去適度調整。

為防堵Omicron變種病毒，指揮中心宣布6個重點高風險國家包括南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威，旅客過去14天內有其旅遊史（含在當地轉機），入境後須入住集中檢疫所完成14天隔離檢疫，亦不適用7+7+7、10+4+7之春節專案。

陳宗彥今天赴立法院內政委員會備詢。民進黨立委莊瑞雄質詢時提及，面臨疫情再起的嚴峻考驗，政府必須提前因應相關衝擊。

陳宗彥表示，這就是為何指揮中心仍要持續邊境嚴管，雖然各界有期待，但國際疫情上周至今持續攀升，加上這次病毒變異株造成全球邊境上都嚴格管控，我國邊境管控都有持續相關措施和因應調整，目前仍持續邊境嚴管，確保社區還是平穩狀況，指揮中心都會謹慎以對。

至於準備返鄉國人，若因疫情升級造成防疫春節專案有所變動，陳宗彥說，萬一疫情有所改變，邊境措施會因應不同國家疫情狀況做不同調整，目前集中檢疫場所，指揮中心都有預備因應突發來做處理。

他表示，如果有個案本來申請10天防疫旅館、4天在住家，但因措施改變，不能再回家，這4天會把他調整到集中檢疫場所，且有可能一開始入境時，就會全部調整到集中檢疫場所，這部分指揮中心有足夠量能因應。

民進黨立委張宏陸質詢時則關切，12到17歲的青少年第二劑接種時程，以及接種第三劑的相關規畫，陳宗彥表示，專家建議第三劑和第二劑之間，需間隔6個月以上，ACIP專家小組開會後已有初步決議，會由指揮中心公布說明。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron

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