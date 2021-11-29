Omicron病毒來勢洶洶 侯友宜籲中央隨時快速調整步伐

Omicron病毒在國際擴散引發各界關心，新北市長侯友宜表示，他過去很早就呼籲要準備好「第三劑」，畢竟病毒隨時會產生變化，也請還未接種的民眾趕快接種，並持續戴好口罩。另外，他也強調，中央政府面對國際疫情一定要能快速調整步伐，同時做好阻絕於境外，這才是防疫的不二法門。

Omicron病毒來勢洶洶，目前已經在國際上多國蔓延開來，指揮中心也決議讓國內青少年接種第二劑疫苗，同時讓施打完兩劑疫苗達六個月的民眾在未來優先接種第三劑。

侯友宜表示，去年Delta還沒有入侵的時候，他就呼籲要準備「加強版的第三劑」，因為病毒會隨時變化，過去有Delta，現在又有Omicron，是隨時在接受病毒挑戰，所以政府一定要做好齊全的準備。

侯友宜強調，自己在去年6月至7月期間就不斷提醒，第三劑是正確方向，尤其針對青少年的保護，更是不能掉以輕心，專家學者應該趕緊評估在適當時機讓青少年打第二劑。

侯友宜呼籲，還有很多沒打疫苗的長者，或是需要更強保護力的民眾，應該要趕快接種，增強自身保護力，如此一來不管病毒如何變化，都較能免於被病毒侵襲。另外，除飲食期間難免外，其餘時間請民眾一定要好戴口罩，這樣的基本功比第三劑還有用。

另外，侯友宜也針對邊境防疫政策表示，雖然台灣目前對六個高風險國家採取嚴格的14天集中檢疫，但政府一定要隨時注意能快速調整步伐，因為國際上幾個國家及鄰近的香港都已經有零星個案出現，所以還是要做好阻絕於境外，這是最嚴格的把關方式，也是防疫不二法門。 新北市長侯友宜今早出席新北市中醫師公會冬日送暖活動，並於會後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

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