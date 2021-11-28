自高風險區返台 陳時中：機師14天檢疫

Omicron變種病毒引發全球關注，針對機組員的檢疫措施，衛福部部長陳時中於消基會28日舉辦的「2021消費者健康論壇：中醫醫療與養生保健」前提到，若有機組員自高風險區域返台，需進行14天集中檢疫。他也在專題演說中再次解釋3+11，強調是考量機師心理健康與飛安影響，因此希望儘量縮短檢疫時間，也對目前機師的心理健康感擔憂。

緊盯邊境管控

陳時中於會前接受媒體採訪指出，目前從全球疫情來看，Omicron變種病毒造成的風險還是未知數，雖變異較多、需要密切注意，但不用過度緊張，目前台灣防疫上沒有特別的緊縮計劃，邊境措施上維持沒有居留證者都會暫緩入境，入境者則是做PCR、到集中檢疫所檢疫14天。

針對機組員部分，陳時中說，目前台灣與南非相關地區沒有直飛班機，但若有特殊情況，機組員直接自相關高風險區域返台，隔離期間就會回復為14天集中檢疫，而非現行的5+9、7+7方案。

此外，關於台灣的第三劑疫苗接種規劃，陳時中說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已在28日上午開會討論，大方向上應會依照國際慣例，以第二、三劑間隔六個月以上為接種起始點，也呼籲目前還沒接種第一劑疫苗、或是尚未施打第二劑的民眾，「現在打疫苗很方便，不要等疫情開始了才打，要先做好準備。」

阿中再談3+11

他說，近期世界六大區中，有四大區的疫情正快速升溫，歐洲的疫情更已超越先前的高峰，從過去經驗來看，每一波疫情爆發前通常就已經累積零星社區案例，因此在初期會「指數性增加」，而後才緩慢降溫，台灣的五月疫情也在此規律下幸運控制下來。

陳時中也再次解釋3+11的動機，他說，諾富特案因為先前的紐籍機師案與華航機師案，導致社會對機師觀感不佳，但「不是每個人都這樣」，他也強調，機師天天飛、天天關，心理壓力很大，引發的飛航安全疑慮及後續產業衝擊更嚴重，因此希望在適當合理的管制下，讓機師檢疫時間縮到最短，而現在的5+9、7+7方案讓機師處於隔離、派飛的無間隔循環中，也令他非常擔憂。

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