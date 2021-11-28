本土持續+0！ 10例境外移入 越南4例最多

國內新增10例新冠肺炎境外移入確定病例，其中越南入境者共四例，最多；無本土及死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，有三名突破性感染，皆為接種科興疫苗。

莊人祥表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自美國入境一例為案16690、越南4例，分別為案16691、案16692、案16697、案16699、印尼三例，分別為案16693、案16696、案16698、阿拉伯聯合大公國一例，為案16694及菲律賓一例，為案16695，入境日介於今年11月25日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

其中，有七例個案都曾接種過兩劑疫苗，但僅有自越南入境的案16691和自印尼入境的案16698為突破性感染，接種的疫苗皆為科興。

另外，莊人祥表示，除自越南入境的案16697及案16699，Ct值為16左右、案16692的Ct值為26，病毒量較高外，其餘個案的Ct值都在30以上。其中案16697和案16699皆未接種過疫苗，案16692則於10月下旬和11月下旬接種BNT疫苗，可能在兩劑之間或是剛接種完疫苗感染，因此也不屬於突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6588例確診，分別為1944例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例新冠肺炎死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增10例新冠肺炎境外移入確定病例。圖／指揮中心提供

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