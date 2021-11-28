獨／嚴防Omicron 蘇益仁：毒性是觀察重點 長者要第2劑

新冠肺炎病毒又出現新變異株「Omicron」，且具高傳播力，已被世界衛生組織（WHO）列為高關注病毒株。我國才剛鬆綁的邊境和國內防疫措施是否需要再收緊？前疾管局長蘇益仁表示，最重要的是看這隻變異株的毒性，依據致重症、住院和死亡率，調整相關防疫措施；也應該將老年人的第二劑疫苗接種盡快補齊，並朝第三劑方向接種。

面對「Omicron」變異株，指揮中心指揮官陳時中日前表示，「只要病毒沒有進入社區就是正常生活」。之前宣布的跨年鬆綁、春節邊境防疫「7+7+7」等都未改變。

針對防疫措施應該如何「備戰」，蘇益仁表示，以病毒變異的一般通則來看，變異株會往傳染力增強、毒性下降的趨勢演變，目前並不知道「Omicron」變異株的傳染力和毒性相較「Delta」來說高多少。

以傳染力來說，若比「Delta」高，放寬的「7+7+7」邊境檢疫措施勢必會造成「零確診」的破口，但可以用加強篩檢的方式彌補，並讓輕症者居家或在防疫旅館隔離，等待復原即可；最重要的還是要看毒性增加多少，避免因致重症、住院和死亡率升高造成醫療崩潰。

蘇益仁提醒，若屆時出現本土個案，指揮中心應確保若和台商回國時間重疊，防疫旅館和集中檢疫所是否足夠。另外，75歲以上的老年人等高風險族群應盡快接種完第二劑，也要趕快接種第三劑，就算「Omicron」具有免疫逃脫能力，但仍有足夠保護力，避免確診者變成重症。

疫情指揮中心也曾於11月初透露，已和默沙東簽訂口服抗病毒藥物採購合約，衛福部食藥署也將拚在12月中旬完成緊急使用授權（EUA）。

針對抗病毒藥物的分配、使用，蘇益仁也提出「分級分流」的看法。他表示，由於抗病毒藥物主要是用於防止輕症變成重症，因此使用上有三大方向，包括越早使用越好、突破性感染者多輕症毋需用藥、已重症者不須投藥。

再依據重症者收治於醫學中心、輕症者收治於專責醫院的醫療分流概念，應將抗病毒藥物主要儲備於專責醫院而非醫學中心，以防5、6月時國內疫情流行時，許多確診者因血氧突然下降、病逝於防疫旅館等狀況重演。

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