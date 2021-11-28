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Omicron來勢洶洶！專家曝一張圖分析 秒懂與Delta差異

聯合新聞網 / 綜合報導
毒理學專家招名威指出，「Omicron的傳播速度奇快，前所未見」。圖／路透社
毒理學專家招名威指出，「Omicron的傳播速度奇快，前所未見」。圖／路透社

新變異株「Omicron」已相繼在非洲、歐洲等地發現，外界推估該變異株具有高傳染力，且有免疫逃脫特質，毒理學專家招名威也指出，「Omicron的傳播速度奇快，前所未見」。

招名威在臉書表示，新病毒「B.1.1.529」Omicron的傳播速度奇快，前所未見，比前幾種變種病毒都快，全世界都在拉警報了。他警告「我們是否該收緊邊境，特別是春節放寬的措施，這幾天恐怕要謹慎思考了！」

圖擷自「招名威教授 毒理威廉」臉書
圖擷自「招名威教授 毒理威廉」臉書

拿Delta跟Omicron比較後，招名威指出「有比較才有傷害，Delta的變異位點是16處，Omicron的變異位點是50處，簡單判斷就知道厲害之處了」。最後，他也再次強調「邊境管制是重點」。

為了防堵Omicron病毒進入社區，疫情指揮中心也在26日宣布，從今年11月29日零時起，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威等6國列為「重點高風險國家」。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron變異株 Delta變異株

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