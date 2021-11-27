Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

新變異株「B.1.1.529」來襲，並取代Delta成為非洲南部主流變異株取代，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前WHO世衛組織已將其列為高度關注變異株並命名為「Omicron」， 已知相較其他變異株更容易出現「重複感染」，針對其傳染力、嚴重性、治療或藥物、疫苗等效果仍在研究中。

他表示，目前WHO要求各國能加強病毒監測及基因定序，也希望完整定序資料上傳到GISAID資料庫，可以分享給其他國家，同時分享案例及群聚事件通報。未來專家也會與各國合作，交流疫情訊息。

莊人祥表示，現階段須了解「Omicron」的流行病學、嚴重度、公衛與社會措施對其有效性、診斷方法、免疫反應、中和抗體與相關資訊。國內目前也會持續針對境外移入個案進行基因定序。

目前我國境外移入個案有12例，其中有4例為突破性感染個案，有3例接種二劑科興疫苗、1例混打莫德那及BNT疫苗。另外案16678來自東非衣索比亞，20多歲男性，Ct值低於20，案16682為印尼籍20多歲女性，Ct值27，其餘10例Ct值皆在30以上。

國內昨日疫苗施打數為34萬6876劑，一劑人口涵蓋率達77.59%，二劑人口涵蓋率達53.30%。

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