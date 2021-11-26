傻眼！防疫計程車駕駛竟讓4人共乘去採檢 結果2人確診

台南市一名防疫計程車駕駛貪圖方便，竟然擅自安排4名境外返台者在隔離期滿要去採檢時，讓4人搭乘同一輛車，結果其中2人採檢完確診，造成同車的另2人有染疫風險。台南市衛生局發現後，已將其餘2人連同駕駛居家隔離，目前採檢皆為陰性，同時終止該駕駛合約。

台南市衛生局指出，目前有8輛防疫計程車，負責接送居家的民眾由機場到防疫旅館或者是由接駁站至防疫旅館，並接受衛生局安排隔離期滿採檢。

昨天台南新增2名境外移入確診民眾，一名是從越南入境，另一名則由深圳轉香港入境，都是經由在防疫旅館隔離期滿前採檢發現確診。

衛生局指，依照中央流行疫情指揮中心規定，隔離期滿前採檢，應該搭乘防疫計程車且原則為一人一輛車到衛生局安排的採檢院所，但此次採檢，該名防疫計程車駕駛卻自行擅自安排由4名隔離期滿需採檢的民眾一同搭乘，此作法已造成另外同車2名居家檢疫民眾可能的染疫風險。

衛生局表示，2名確診者已在醫院接受治療，同車的另2人及駕駛須居家隔離14天，目前採檢為陰性，市府已依照「因應新型冠狀病毒肺炎期間調用計程車車輛」行政契約書終止該防疫計程車駕駛合約。後續若有相關居家檢疫民眾因此而造成感染，衛生局將依照傳病防治法36條規定予以懲處。

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