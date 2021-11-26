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本土+0！ 境外12例 自印尼、中國大陸等5國入境

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增12例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日無本土確診病例，但有12例境外移入個案，分別自越南、印尼、中國等5國入境。

指揮中心說，今日新增12例境外移入個案，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(3例，案16666、案16675、案16677)、印尼(6例、案16667、案16668、案16670-16673)、緬甸(案16669)、柬埔寨(案16674)及中國(案16676)入境，入境日介於今年11月11日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,394,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,376,567例排除)，其中16,566例確診，分別為1,922例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新增12例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增12例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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