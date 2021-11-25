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跨年活動防疫規定 指揮中心26日宣布

中央社 / 台北25日電
中央流行疫情指揮中心正在研議跨年活動的對應防疫措施，明天將由指揮官陳時中統一宣布。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心正在研議跨年活動的對應防疫措施，明天將由指揮官陳時中統一宣布。圖／聯合報系資料照片

跨年腳步將近，考量目前COVID-19疫情穩定且疫苗涵蓋率攀升，跨年活動防疫規範可望比去年寬鬆，但仍需戴口罩，中央流行疫情指揮中心預計明天公布。

中央流行疫情指揮中心正在研議跨年活動的對應防疫措施，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中預告，明天將由指揮官陳時中統一宣布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率持續攀升，指揮中心發言人莊人祥指出，截至昨天，累計接種超過2993萬劑疫苗，第1劑疫苗涵蓋率約77.34％，第2劑涵蓋率50.5％，預計12月中能達成60％目標。

對於疫苗涵蓋率提高，是否鬆綁戴口罩規定或放關入境檢疫規定，莊人祥說，根據國外經驗，即便疫苗涵蓋率突破80％或90％，若沒戴口罩恐無法避免疫情傳播，因此口罩規定不會放寬。

即將到來的春節檢疫方案，無論是14天檢疫，還是10+7、7+7方案，也都維持檢疫14天的精神，未來會持續根據國際疫情或疫苗接種狀況，滾動性檢討。

新冠肺炎 COVID-19

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