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能逃避身體免疫！新變異株Nu入侵亞洲 羅一鈞：香港發現一例

新COVID-19變種入侵香港 羅一鈞：台灣未發現

中央社 / 台北25日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出現學名為B.1.1.529的新變異株，可能被命名Nu。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，目前亞洲僅香港偵測到1例，台灣尚未發現。

英國每日郵報報導，學名為B.1.1.529的COVID-19變異株，最早在非洲波札那被發現，最終可能被命名為Nu變異株，截至目前全球約僅10起個案。

媒體今天在疫情記者會上詢問，羅一鈞表示，B.1.1.529變異株仍算是相當少見的變異株，亞洲目前僅有香港偵測到1例來自南非的境外移入個案。

羅一鈞表示，目前國內境外移入確診個案進行病毒定序，明天將公布最新一波定序結果，但都沒發現此變異株。

另針對美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，絕大多數接種過COVID-19疫苗的美國人都應追加第3劑，而追加劑最終將成為判定完整接種的標準。

媒體也詢問此事，指揮中心發言人莊人祥說，佛奇是提出未來可能方向，但美國當局尚未定案。

此外，繼美國於11月初同意讓5到11歲兒童接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，加拿大近日也加入接種行列，日本預計最快明年2月也讓5歲到11歲兒童接種疫苗。

莊人祥表示，5歲至11歲施打，還需要衛生福利部食品藥物管理署通過仿單適應症修改，目前應該還沒接獲BNT方面提出修正仿單適應症的申請。

莊人祥說，目前已積極請BNT提供相關資料，未來待仿單修正，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）才會討論。

新冠肺炎 COVID-19

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