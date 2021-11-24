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本土第20天加零 跨年活動可望放鬆

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

考量本土疫情穩定、疫苗覆蓋率逐漸提高，指揮中心指揮官陳時中24日於記者會回應記者提問說，相關大型活動調應往放寬的方向前進。此外，陳時中也宣布，出於人道考量，若有親屬重病等狀況，將放寬居家檢疫民眾的外出規定。

台灣本土疫情趨緩，連續20天本土加零，對於外界好奇是否放寬大型活動如跨年活動等。對此，陳時中回應表示，本土疫情仍維持穩定，目前還多一層疫苗的保護，等到跨年的時候，疫苗覆蓋率也會相對達到比較好的標準。所以跨年活動是否還需要做防疫上的調整，相關規定大概會更鬆。

檢疫民眾若須外出奔喪或探視，原本就訂有例外的外出規定，須自費進行檢驗並取得陰性報告後，由地方衛生單位安排外出。根據原本規定，符合上述規定民眾每天僅能外出一次，在不包含車程的狀況下，每次外出以2小時為原則且不得過夜。

陳時中於24日記者會說，出於人道的考量下，若有親屬重病等緊急狀況，居家檢疫、隔離者若完整接種疫苗滿14天，外出奔喪或探視的時間將從每天2小時放寬，以最多四小時為原則，但同樣不得過夜。

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