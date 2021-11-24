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集中檢疫所春節專案仍1.7萬空房 北部訂房數最多

中央社 / 台北24日電

指揮中心今天統計，集中檢疫所春節專案仍有1.7萬間空房可供預訂，目前訂房數以北部最多；符合7+7檢疫方案的返台民眾，可多加利用。

因應春節大量返國旅客入境，中央流行疫情指揮中心開放今年12月14日至明年2月5日返台者，可預訂入住集中檢疫所，可預約房數為2萬1600間，每人每天收費新台幣1500元，僅限符合7+7檢疫方案資格者入住。

所謂7+7檢疫方案，是在入境者、同住者已完整接種2劑疫苗滿14天的情況下，入境者可先7天在防疫旅宿檢疫，再7天回家居家檢疫，返家居家檢疫期間，同住者不可搭乘大眾運輸工具，禁止到餐廳等人潮擁擠場所。

指揮中心統計，目前集中檢疫所春節方案已預約4181間房，其中北部預約2851間房最多，中部預約896間房，南部預約434間房；另尚有1萬7419間空房可預約。

從日期來看，今年12月14至31日已預約1150間房，明年1月1日至2月5日則已預約房數3031間房。

指揮官陳時中今天說，從目前需求來看，推估民眾還在調整機票，因此集中檢疫所春節專案仍有空房可預訂。

此外，媒體也問及台日旅遊泡泡洽談進度，陳時中說，與日本旅遊泡泡洽談目前沒有進度，日本近期疫情確實下降很快，但確診統計數字高高低低，仍須持續觀察。

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