本土確診+0、境外5例　自美國、印尼、新加坡入境

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聯合報 / 記者謝承恩許政榆邱宜君／台北即時報導
今日第15輪預約截止，國際疫情再度復燃。記者會出席名單由左到右，為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
今日第15輪預約截止，國際疫情再度復燃。記者會出席名單由左到右，為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中 、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日無本土確診病例，境外移入個案有5例，有3例自美國入境，另2例分別自新加坡及印尼入境。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例，案16651、案16652、案16654)、新加坡(案16653)及印尼(案16655)入境，入境日介於今(2021)年11月10日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,362,664例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,345,303例排除)，其中16,544例確診，分別為1,900例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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