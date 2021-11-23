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集中檢疫所開放春節前訂房 3小時訂走2554間房

中央社 / 台北23日電
指揮中心今天第二波開放集中檢疫所訂房，供春節7+7檢疫方案民眾預定。圖／聯合報系資料照
指揮中心今天第二波開放集中檢疫所訂房，供春節7+7檢疫方案民眾預定。圖／聯合報系資料照

指揮中心今天第二波開放集中檢疫所訂房，供春節7+7檢疫方案民眾預定。指揮中心指揮官陳時中表示，上午短短3小時訂走2554間房間，看來明年1月1日起訂房需求量較大。

因應春節大量返國旅客入境，中央流行疫情指揮中心今天上午10時起，開放今年12月14日至明年2月5日入住者預定集中檢疫所，每人每天收費新台幣1500元，僅限符合7+7檢疫方案資格者入住。

所謂7+7檢疫方案，是在入境者、同住者已完整接種2劑疫苗滿14天的情況下，入境者可先7天在防疫旅宿檢疫，再7天回家居家檢疫，返家居家檢疫期間，同住者不可搭乘大眾運輸工具，禁止到餐廳等人潮擁擠場所。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，先前第1階段已開放12月14日至31日訂房，共預定1069間。

陳時中說，今天起開放第2階段預定12月14日至明年2月5日，上午10時開放僅短短3小時已預訂2554間，看來明年1月1日起訂房需求量更大。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定趨緩，疫情警戒標準7月27日起已從第3級降低至第2級，並一路維持至11月29日，指揮中心預計本週說明疫情警戒第2級是否延長或防疫鬆綁新措施，但預期下週不會降級。

有媒體詢問，11月29日以後是否有預計放寬的方向，陳時中表示，目前規劃12月會實施類似去年的秋冬方案，暫無特別大幅度的放寬。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 集中檢疫所 春節

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