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購2千萬劑莫德納 實聯制還不取消

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心發言人莊人祥表示，目前已確定購買2000萬劑莫德納，作為第三劑或次世代疫苗使用。（指揮中心）
指揮中心發言人莊人祥表示，目前已確定購買2000萬劑莫德納，作為第三劑或次世代疫苗使用。（指揮中心）

指揮中心發言人莊人祥22日指出，已購買2千萬劑莫德納，作為第3劑使用。此外，11月華航台帛往返班機掛零，帛琉總統惠恕仁曾批評華航「毒害該國的旅遊市場」。醫療應變組副組長羅一鈞回應記者詢問表示，會對此進行跨部會的檢討，商研台帛旅遊泡泡有無可放寬的機會。

購2千萬劑莫德納

而關於第三劑的規劃，指揮中心指揮官陳時中22日於立法院表示，第三劑接種以同廠牌為原則。莊人祥則表示，不論是接種AZ、莫德納或BNT疫苗，都會持續與廠商洽談第三劑或次世代疫苗的購買計畫。

他說，目前已確定購買2000萬劑莫德納，作為第三劑或次世代疫苗使用。因此明年第三劑接種至少會有該數量莫德納疫苗到貨，也將持續洽談AZ、BNT的採購。

另外，惠恕仁日前曾批評，11月都沒有帛琉往返台灣的航班。他指控華航沒有積極面對台、帛間的雙邊交流，這種態度是「毒害」該國旅遊市場。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於22日對此表示，針對執行台帛旅遊泡泡期間，交通部、外交部和指揮中心將進行跨部會的檢討，並納入業者建言，商研台帛旅遊泡泡是否有可放寬之處。

實聯制不取消

簡訊實聯制度至今已實施六個月，但由於近日疫情降溫，開始出現民眾進出超商不再掃碼的狀況，或是掃了店員不見得會檢查。記者提問，是否會強化相關稽查或考慮廢除簡訊實聯制，莊人祥則回應表示，「簡訊實聯制對個案疫調工作有幫助」，因此仍會持續運行。針對如何稽核的部分，指揮中心未來會再提出相關措施，並請縣市政府作出稽核管理。

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