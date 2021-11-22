拯救台帛旅遊泡泡 指揮中心：檢討是否還有再放寬可能

台帛旅遊泡泡重啟後，出遊人數減少，華航砍帛琉航班，業者盼望朝降低PCR檢驗費用或增加關島泡泡兩大方向解套，指揮中心表示，將與相關部會檢討是否還有再放寬可能。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前表示，這個月完全沒有帛琉台灣的航班，中華航空沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場。交通部表態，將針對經營帛琉旅遊的旅行社研究如何行銷。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中也表示，針對拯救台帛泡泡，相信交通部及外交部未來都會再研議可行解套方式，指揮中心也會參考業者提供建議，再次評估台帛旅遊泡泡是否有可放寬之處。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是恢復日常關鍵之一，其中包含再次正常出國觀光，澳洲藥物管理局（TGA）於22日公告，決定授予高端COVID-19疫苗「審查資格認定」。高端表示，繼AZ、輝瑞、莫德納、嬌生及Novavax後，高端是第6個取得TGA審查資格認定的COVID-19疫苗。

對此，指揮中心發言人莊人祥僅表示，有注意到澳洲有發布相關新聞稿對外說明，但只是釋放高端可快速申請緊急授權使用（EUA）的訊息，還是要由高端公司主動提出申請。

民眾期盼盡快恢復疫情前的生活，但近期歐洲COVID-19疫情帶動全球疫情上升，莊人祥表示，中央做足準備迎戰元旦跨年及農曆春節返台潮，將透過春節「10+4」及「7+7」等檢疫方案，阻絕國外疫情進入國內，確保國內防疫措施可保持開放。

國內COVID-19疫情趨緩，境內防疫措施逐步放寬，今天記者會中有媒體問及，談話性節目未放置隔板是否違反防疫規定，羅一鈞說，以現階段規定而言，設置隔板或適當距離擇一即可，空間大、室內間隔距離合適，就不強制設隔板。

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