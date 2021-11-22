台帛泡泡吹破 羅一鈞：檢討有無可放寬之處
帛琉旅遊泡泡吹破，11月完全沒有安排台帛航班，讓帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）痛批華航玩弄帛琉市場。不過指揮中心是否會因挽救台帛旅遊市場放寬限制？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，交通部、外交部和指揮中心將針對執行期間有無可放寬之處檢討，並納入業者建言。
由於11月份完全沒有帛琉台灣航班，惠恕仁日前在記者會上認為，華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，這樣的態度正在毒害帛琉市場，要求讓別的航空公司飛這航線。我交通部長王國材則表示，八、九月份華航每周有兩班，載客率有七成，因為當時配合疫苗政策，到帛琉施打的人比較多，但最近每周僅剩下一班，現在交通部將針對經營帛琉旅遊的旅行社研究如何行銷。
另外，我國產高端疫苗目前取得澳洲臨時許可「Provisional Determination」，可進一步申請新冠疫苗「緊急授權」（EUA）。對此消息，發言人莊人祥則表示，有注意到澳洲的新聞，但只是釋放可快速申請EUA的訊息，還是要由高端公司申請。
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