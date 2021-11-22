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勸戴口罩遭暴力事件頻傳 莊人祥：兩方式降低衝突

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

繼屏東超商店員因勸導顧客戴口罩慘遭挖眼後，今又發生一名桃園超商店員因規勸顧客戴口罩，反遭顧客持刀刺死案件。指揮中心發言人莊人祥表示，建議以兩方式降低衝突，包括門口張貼戴口罩才能入內的訊息，以及用廣播取代面對面勸導。

桃園市41歲蔣姓男子昨清晨到超商購物，因未戴口罩與臨時支援的30歲蔡姓店員起口角，竟然在購物完成後，重返超商持刀刺傷店員，造成該名店員重傷，緊急搶救後宣告不治。

莊人祥表示，指揮中心感謝超商及店家第一線人員的防疫貢獻，但希望以「自身安全」為優先考量。可以告示、廣播方式取代口頭勸導，並透過以下方式降低員工發生衝突風險，包括門口張貼戴口罩等訊息，以及錄音廣播取代面對面勸導。

另許多店家已未確實實施實名制，此機制是否退場？莊人祥表示，實名制對疫調還是有幫助，將針對稽核面提出相關措施，請縣市政府進行管理。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

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