快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土+0！ 9例境外移入中有5突破感染 接種BNT者最多

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
今天新增九例境外移入個案。圖／指揮中心提供
今天新增九例境外移入個案。圖／指揮中心提供

國內今天新增9例新冠肺炎境外移入確定病例；無新增本土及死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入個案中共有五人為突破性感染，其中三例接種BNT疫苗、另兩位分別接種AZ和科興疫苗。

莊人祥表示，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥(案16632)、印尼(案16633)、美國(2例，案16634、案16635)、肯亞(案16636)、新加坡(2例，案16637、案16638)、柬埔寨(案16639)及聖克里斯多福及尼維斯(案16640)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至11月19日。

其中自丹麥入境的案16632曾於丹麥接種兩劑BNT、自印尼入境的案16633曾接種兩劑科興、自美國入境的案16634則曾於台灣接種兩劑AZ以及在美國接種一劑莫德納疫苗、自美國入境的案16635曾於美國接種兩劑BNT、自新加坡入境的案16637則曾接種兩劑BNT疫苗。莊人祥表示，這五名個案皆為突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6529例確診，分別為1885例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例新冠肺炎死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

萬金石馬拉松明開跑1肯亞選手確診 指揮中心回應了

國內稱混打保護力多5倍？ 莊人祥：瑞典數據最貼近現況

68.4萬人沒登記第2劑 最快25日可向醫院預約混打

11月底開會規劃國內第3劑加強劑 討論優先順序

相關新聞

本土+0！ 9例境外移入中有5突破感染 接種BNT者最多

國內今天新增9例新冠肺炎境外移入確定病例；無新增本土及死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入個案中共有五人為突破性...

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

新北市萬金石馬拉松今天在萬里翡翠灣開跑，但昨天傳出一名肯亞女選手染疫。指揮中心發言人莊人祥今天表示，該名個案曾於肯亞確診...

影／比賽前一晚爆肯亞選手確診 萬金石馬拉松如期開跑

2021新北市萬金石馬拉松今晨開跑，新北市長侯友宜到場主持鳴槍，7000多名全馬和10公里挑戰馬選手分批從翡翠灣起跑，延...

萬金石馬拉松今開跑 1肯亞選手確診

二○二一新北市萬金石馬拉松今天在萬里翡翠灣開跑，但卻傳出其中一位肯亞籍選手ＰＣＲ核酸檢測結果為陽性，Ct值卅二。新北衛生...

萬金石1肯亞選手確診匡列11國外菁英選手 全都無法出賽

新北市萬金石馬拉松明天開跑，其中一位女性肯亞籍選手今天下午PCR核酸檢測結果為陽性確診，已送醫隔離治療，匡列11人為其他...

萬金石馬拉松明開跑1肯亞選手確診 指揮中心回應了

2021新北市萬金石馬拉松明天在萬里翡翠灣開跑，但卻傳出其中一位肯亞籍選手PCR核酸檢測結果為陽性，Ct值32，主辦單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。