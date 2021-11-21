本土+0！ 9例境外移入中有5突破感染 接種BNT者最多

國內今天新增9例新冠肺炎境外移入確定病例；無新增本土及死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，境外移入個案中共有五人為突破性感染，其中三例接種BNT疫苗、另兩位分別接種AZ和科興疫苗。

莊人祥表示，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自丹麥(案16632)、印尼(案16633)、美國(2例，案16634、案16635)、肯亞(案16636)、新加坡(2例，案16637、案16638)、柬埔寨(案16639)及聖克里斯多福及尼維斯(案16640)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至11月19日。

其中自丹麥入境的案16632曾於丹麥接種兩劑BNT、自印尼入境的案16633曾接種兩劑科興、自美國入境的案16634則曾於台灣接種兩劑AZ以及在美國接種一劑莫德納疫苗、自美國入境的案16635曾於美國接種兩劑BNT、自新加坡入境的案16637則曾接種兩劑BNT疫苗。莊人祥表示，這五名個案皆為突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6529例確診，分別為1885例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例新冠肺炎死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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