春節檢疫再添新方案！網友認為擾民還是便民？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「春節檢疫」話題的網路聲量表現，帶您了解春節檢疫的網路聲量變化，以及網友對該話題的輿情看法。

農曆新年進入倒數，大量旅居國外的國人將返台與家人團聚共度佳節，然而在今年的疫情生活背景下，中央疫情指揮中心特別研擬「春節檢疫」方案，除了現行14天防疫旅館檢疫，並接續7天自主管理的方案外，指揮中心近日也公布兩項新方案，提供返鄉海外遊子更多的彈性選擇空間。

「10+4」政策引爆論戰 「7+7」新方案到底安不安全？

近來有多日「本土案例+0」的零確診好消息，也出現不少呼籲放寬「春節檢疫」的聲音。特別在11/1疫情指揮中心宣佈，只要民眾從非重點高風險國家入境，入境時的採檢及隔離第10天返家前的PCR檢測為陰性，就可採「10+4」方案，將原先須待在防疫旅宿或集中檢疫所的14天減為10天，並搭配4天居家檢疫，消息一出，迅速引發網友熱論。而到了11/8，台北市副市長黃珊珊對此政策提出執行面上的疑慮，認為不僅不一定能空出防疫旅館，檢疫者移動期間所需的防疫計程車及採檢醫護的人力調度都成為難題，而新北市市長侯友宜也表示執行上十分有挑戰，但仍會全力備戰，讓許多民眾留言認同「聽到又改成10+4，真是讓人感到害怕+緊張」，但也有網友持相反意見，認為「有認真看過（指揮中心）記者會，就知道這真的是好政策啊」。

春節檢疫近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

11/10有網友在討論區表示指揮中心將再鬆綁春節檢疫政策為「7+7」，指出只要海歸民眾接種兩劑政府核可疫苗滿十四天，就可選擇在防疫旅館待7天、搭配7天在家檢疫的方案，貼文一出迅速將話題討論推到最高點，網友紛紛與機師的「3+11」隔離政策相比較，認為提高了不少風險。指揮中心在隔日（11/11）證實「7+7」新方案傳言，但陳時中強調民眾若要選擇「10+4」或「7+7」方案，還須確認是否能配合相關居家檢疫規定。

檢疫新方案便民還是擾民？ 民眾看法大不同

對於新方案民眾意見參差，其中不少支持春節放寬檢疫的民眾表示「大家打疫苗不就是為了要正常生活嗎？現在覆蓋率高，稍微鬆綁一點很合理」，認為台灣目前疫苗覆蓋率提高，疫情中心提供更便利的方案給民眾並無不妥；另外，也有網友表示「這樣大家就不用搶防疫旅館搶成這樣」，由於台灣防疫旅館在春節期間供不應求，若能降低個別旅客的住房天數，有望成為防疫旅館量能不足的解套方案。

春節檢疫新方案 正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，還是有許多民眾對春節檢疫新方案持保留看法，其中部分人表示「居家檢疫真的防不勝防，不是每個人都會乖乖遵守規定」，認為政府若減少防疫旅館居住天數，由於居家檢疫無法集中管理、可控性較低，恐怕會有民眾鬆懈防疫，除此之外，也有網友批評「同住家人還要自主快篩，那就繼續住防疫旅館」，認為居家檢疫者的同住家人需配合快篩，以及後續健康自主管理，並沒有比較便民。

雖然政府提供多項春節檢疫方案，但海歸民眾還需審慎評估自身狀況，以及是否可配合各方案之要求，在保護自己也保護他人的情況下，與家人們共度難得的歡聚時光！

觀看原文→ https://bit.ly/3oKltOJ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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