增10例境外移入 首見打3劑中國疫苗突破性感染

中央流行疫情指揮中心今天公布新增10例COVID-19境外移入病例，其中8人為突破性感染，1人是台灣首見接種3劑中國廠牌疫苗仍突破性感染者；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自柬埔寨、印尼、蒙古、越南、菲律賓及波蘭入境。入境日介於今年4月23日至11月17日。

針對新增的8名突破性感染者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，近期突破性感染已占每日新增境外移入過半，今天出現首例接種3劑中國廠牌疫苗的境外移入個案（案16618），為本國籍20多歲男性自柬埔寨入境。

羅一鈞表示，案16618已於4至5月施打2劑中國科興疫苗，因為柬埔寨8月份開始接種第3劑追加劑，該國大多依賴中國產疫苗，如接種2劑科興疫苗後，第3劑幾乎就是施打國藥或AZ疫苗，案16618就是在10月中旬接種1劑中國國藥疫苗。

羅一鈞說明，案16618確診時的Ct值為37，病毒量非常低，現階段仍無法確認是感染多時或剛剛感染，會持續觀察病毒量變化。國內過去曾有1例國藥、科興混打境外移入個案，這次打2劑科興混打1劑國藥的境外移入病例是台灣首例出現這樣混打仍突破性感染的個案。

另外，羅一鈞公布最新病毒基因定序結果，本週驗出4例最早在印度發現的Delta變種病毒境外移入個案，分別來自柬埔寨、泰國、波蘭、英國，除泰國入境者無施打過疫苗，其他3例都是突破性感染。國內目前累計208例Delta境外移入，其中2人為俗稱Delta+亞變異株AY.4.2個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6516例確診，分別為1872例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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