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春節7+7檢疫 入境後居家快篩自費改公費

中央社 / 台北19日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布，春節7+7檢疫方案，入境者PCR陰性改返家檢疫，為確保入境者返家都是封閉狀態，入境後第10天快篩由自費改為公費家用快篩。

因應春節返台人潮，指揮中心有條件推出10+4與7+7春節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫方案，前者為前10天住防疫旅館，後4天改為居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇後者，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為居家檢疫。

選擇7+7方案入境者，前7天可以選擇自費住集中檢疫所或防疫旅館，入境當日及第6天需要進行PCR採檢，陰性者可在第7天返家繼續完成居家檢疫，第10天公費家用快篩，第13至14天再一次實施PCR採檢，陰性者後續7天需自主健康管理7天。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，第10天自費家用快篩改為公費家用快篩，主要是希望確保從國外返台的入境者即使在家檢疫也是處於封閉狀態，避免還需要家人將快篩送入，才會決定乾脆在入境者返家前直接提供公費快篩。

另外，今天是「1119台灣急診日」，陳時中表示，疫情期間，急診醫師堅守第一線，協助採檢，面臨許多未知風險。春節期間，正逢急診醫師人力最吃緊時刻，需要協助值班、採檢，他上午特別拜託急診醫師相關團體，希望共同在春節期間為防疫把關。

新冠肺炎 COVID-19

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