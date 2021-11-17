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今天五境外移入 三突破感染「分別接種BNT、國藥、AZ」

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
今日上午10時開放民眾上網預訂集中檢疫所，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
今日上午10時開放民眾上網預訂集中檢疫所，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內今天新增五例新冠肺炎境外移入個案，分別自陶宛、印尼及印度入境。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有三案為突破性感染，分別接種BNT、國藥以及AZ疫苗。

三名突破性感染個案中，其中一名個案為自印度入境40多歲本國籍女性（案16614），於11月要出國自費採檢確診。

羅一鈞進一步說明，個案2至8月皆在印度，8月入境時依據當時高風險國家管理方式，於集中檢疫所檢疫，期滿後採檢兩次陰性，後續沒有其他出國史。

羅一鈞表示，經比對個案家人其中一位也是印度境外移入個案（案16147）兩人於8月不同時段返台，當時在集中檢疫所中也檢驗陰性，出關後也因出國需求自費採檢並於9月6日確診，Ct值33。當時案16614匡列個離後採檢也都是陰性，直到這次要出國自費採檢才呈現陽性，但Ct值36，且IgG陽性、NS抗體陰性，研判應為舊案，且處於病毒陰陰陽陽階段。

新冠肺炎 COVID-19

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