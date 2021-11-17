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本土個案0例、境外5例 自立陶宛、印尼入境

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
今日上午10時開放民眾上網預訂集中檢疫所，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
今日上午10時開放民眾上網預訂集中檢疫所，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明，由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增5例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日共有5例境外移入個案，分別自立陶宛、印尼入境。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自立陶宛(3例，案16610-16612)、印尼(案16613)及印度(案16614)入境，入境日介於今年8月20日至11月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,253,041例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,235,333例排除)，其中16,503例確診，分別為1,859境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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