集中檢疫所開放預約 嘉縣議員反對台糖檢疫所優先開放

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣治台糖宿舍原出租民間經營樺舍商旅停業，被指揮中心徵調做集中檢疫所，引發周邊居民商家恐慌。記者魯永明／攝影
嘉義縣治台糖宿舍原出租民間經營樺舍商旅停業，被指揮中心徵調做集中檢疫所，引發周邊居民商家恐慌。記者魯永明／攝影

因應春節大量返國旅客入境，中央疫情指揮中心公布集中檢疫所上午10點開放預約。嘉義縣治台糖宿舍原出租民間經營樺舍商旅停業，被指揮中心徵調做集中檢疫所，引發周邊居民商家恐慌，議員李國勝要求停用未被採納，得知又開放預約，深表不滿，要求做備用檢疫所，若再優先做檢疫，將帶隊抗議。

李國勝說，他多次在議會質詢，中央徵調台糖宿舍做檢疫所不當，周遭有住戶商家，選地點未公告，引起居民商家恐慌，擔心病毒擴散，當初居民商家醞釀抗爭被他勸阻，縣府反映變更地點至今，中央置之不理。

他要求縣府先拆除宿舍外隔離帳篷，避免居民商家恐慌，儘快變更地點，現在帳篷拆除，但指揮中心不變更地點，又開放集中檢疫所預約檢疫，再 引發周邊居民商家恐慌，縣轄內共有4處集中檢疫所，台糖宿舍檢疫所不能優先開放使用，應做備用檢疫所，若優先開放，他將帶人抗爭。

衛生局長趙紋華說，集中檢疫所由中央指揮中心徵調，統籌運用，開放預約由中央決定，會向中央反映地方意見。

新冠疫情緩和，防疫旅館量能難產，台商回家過年難，疫情指揮中心新增「10加4」及「7加7」，開放民眾後7日及後4日，可在家檢疫，加上原本14天檢疫，總計3種春節檢疫措施；嘉縣只有一家防疫旅館，房間全部94間，過年前已被訂75間，空房所剩不多。

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