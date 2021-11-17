集中檢疫所今10時開放預約 指揮中心14時記者會說明

因應春節國人返台入境，集中檢疫所今上午10時起開放預約，為避免網站塞車，採兩階段分別預約，今先開放12月14日至12月31日入住者線上訂房及刷卡；11月23日則開放12月14日至明年2月5日入住者線上訂房及刷卡。中央流行疫情指揮中心今下午14時舉行記者會，由發言人莊人祥主持說明。

春節入境專案提供「14＋0＋7」、「10＋4＋7」、「7＋7＋7」三種檢疫方案，完整接種兩劑疫苗者，可選擇「7＋7＋7」方案，於前七天可選擇入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所，後七天返家在家檢疫，最後進行七天自主健康管理。集中檢疫所配合「7+7」方案共收六梯次、每梯提供3600間房供民眾使用，約可提供2萬1600間的量能。

民眾於網站確認符合資格後，即可預約，繳費後取得預約訂房識別碼進行分派，屆時可將識別碼輸入入境檢疫系統，並依照機場人員指示前往指定的集中檢疫所。專案只進行至2月14日，入住時間最晚為2月5日。

莊人祥日前表示，因集中檢疫所空間較小，僅可一人一室，無法與家人同住；且七天後不能續住，也不能更換日期或房間。收費一天1500元，訂房後未入住無法退款，只能就近居住不能指定；另交通費用自理。

集中檢疫所QA：

●集中檢疫所是否可以開立發票?能否分期付款？

無法分期付款。如果是以線上系統訂房及刷卡，將無法開立發票或收據，相關之收費證明，以信用卡公司所提供之刷卡消費明細為證明；若使用非接受檢疫者信用卡繳費，且該筆費用須向公司申報者，請審慎考量是否預定集中檢疫所，以免產生核銷上困擾。

●刷卡的付款單位是會顯示什麼？

衛生福利部。

●請問飲食如何處理？

集中檢疫場所會提供三餐，餐飲於固定時間送到檢疫房間外，再由檢疫者自行取用至自己的檢疫房間內用餐。

為防止疫情擴散，於檢疫所的檢疫期間不得外出，並禁止外來訪客會面。如有家屬需協助送交物品，由工作人員與家屬當面點交確認後，再轉交予當事人，一天僅限一次。

【入住集中檢疫所資訊專區】

https://sp1.hso.mohw.gov.tw/ccqs/index.php

【集中檢疫所訂房】

https://eservice.mohw.gov.tw/flypay?RAN=RAN&ArDate=20211231

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