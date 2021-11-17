整理／集中檢疫所今上午10時開放預約 12項Q&A一次看

因應春節大量返國旅客入境，集中檢疫所今天上午10時開放預約，採兩階段分流預約，預計提供2萬1600間量能供民眾預訂。中央疫情指揮中心整理出多項Q&A春節入境者及同住家人參考。

集中檢疫所於今日上午10時開放預約，預計有六梯次時間，每梯次3600間房供預訂。圖／指揮中心提供

Q1.哪些人可以預約集中檢疫所入住？

符合「7+7」檢疫條件的兩項資格者：

一、已完成二劑疫苗接種滿14日，疫苗品牌須為WHO EUL認證疫苗，如輝瑞、AZ、莫德納、嬌生、國藥、科興、Covishield、Covaxin，以及取得我國EUA的國產高端疫苗。

二、居家檢疫後七天，須符合一人一戶或一人一室，且在台同住者須完成接種疫苗且在滿十四天者，且須配合進行7天加強版自主健康管理、7天自主健康管理。

Q2.請問集中檢疫所種類有哪些？可以選擇嗎？

集中檢疫場所使用場所包含公立訓練所、宿舍、旅館…等，設有49處集中檢疫場所，分布台灣北、中、南等三區，由指揮中心分配且無法任選。

Q3.何時可以開放預約集中檢疫所？

第一階段預約：2021年11月17日上午10點開放，2021年12月14日至12月31日止入境訂房。

第二階段預約：2021年11月23日上午10點開放，2021年12月14日至2022年2月5日止入境訂房

Q4.該如何預約、入住及返家？

擬預約者，須於航班預計抵台48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼。「春節專案」返鄉專案人員入境後，將引導搭乘防疫計程車，直接前往集中檢疫場所檢疫。7天檢疫結束後，自行安排防疫計程車(費用自付)返家。

Q5.請問可以在集檢所接受14天的檢疫嗎？

集中檢疫所僅提供7天檢疫留宿，後7天為在家檢疫，集中檢疫所無法提供續住。

Q6.「2022年春節專案」集中檢疫所費用怎麼算？如何付款？若預定後，改住其他居所可以退訂嗎？

入住集中檢疫場所之收費為每人每日新台幣1500元整，將於線上刷卡繳費預定，經刷卡付費完成後，如無法入住恕不予退費，故訂集中檢疫所時請審慎考量。

Q7.入境後有幼童和寵物可以一同入住嗎？

目前未提供寵物入住集中檢疫場所。受限於集檢所硬體設施設備，故檢疫均採一人一室，若有未滿12歲幼童或照顧需求者，請改訂防疫旅館。

Q8.集中檢疫所是否有提供網路？可否使用電話及視訊？

集中檢疫場所有提供網路、電視等相關設備。入住檢疫所者可使用自己的手機電話與外界聯繫，無需申請。

Q9.入住集中檢疫所可否到房門外或開窗？

檢疫者活動範圍以自己的檢疫房間為限(可開窗)，未經許可不可離開自己的檢疫房間或進入其他檢疫者房間，且必須於自己的房間內用餐，倘違反規定未經許可離開自己的檢疫房間，將依法處以罰鍰。

若因疾病或特殊狀況需暫時離開房間，應依循檢疫場所分流管理規範，並佩戴口罩，且不可與其他檢疫者及工作人員有近距離之接觸與直接交談，如有絕對必要，必須保持1.5公尺以上距離。

Q10.請問飲食如何處理？親友可以送食物嗎？

集中檢疫場所會提供三餐，餐飲於固定時間送到檢疫房間外，再由檢疫者自行取用至自己的檢疫房間內用餐。入住本場所之檢疫期間不得外出，並禁止外來訪客會面。如有家屬需協助送交物品(一天限一次)，由工作人員與家屬當面點交確認後，再轉交予當事人。

※因安全考量，恕無法轉交菸、酒精類飲品、高耗能電器及其他危險物品，如打火機、刀等。

Q11.請問集中檢疫期間，是否可以申請外出奔喪或探視？該如何申請？

基於人道考量，針對隔離/檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需申請外出奔喪或探視之規定，調整為自隔離/檢疫第1天(含)起，無症狀者可向地方衛生單位提出申請。

Q12.我是持居留證可入境的外籍人士，請問我是否也可以預訂集中檢疫所?

可以。

【入住集中檢疫所資訊專區】

https://sp1.hso.mohw.gov.tw/ccqs/index.php

【集中檢疫所訂房】

https://eservice.mohw.gov.tw/flypay?RAN=RAN&ArDate=20211231

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