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全面居家檢疫2條件 病毒株變化小、春節遵從度高

中央社 / 台北16日電

春節檢疫措施放寬，外界關注全面開放居家檢疫時程，指揮中心今天透露重啟居家檢疫2大條件，包含主要流行病毒株變化小，春節檢疫遵從度高也是關鍵，未來才有機會放寬。

中央流行疫情指揮中心有條件推出「10+4」與「7+7」春節COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫方案，前者為前10天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後4天改為居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇後者，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為居家檢疫。

因應最早在印度發現的Delta變種病毒肆虐全球，為加強邊境防疫，指揮中心強制要求入境者須自費入住集中檢疫所或防疫旅館，不可在家完成檢疫，隨春節入境檢疫措施放寬居家檢疫條件，有媒體在今天下午指揮中心記者會中提問，何時可能進一步開放入境者完全改回居家檢疫即可。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，全面開放居家檢疫有幾個前提，首先主要流行的病毒株沒有太多變化，再者是春節檢疫方案民眾對檢疫規定的遵從度可控，未來才有機會放寬。

羅一鈞說，疫苗人口涵蓋率再高，仍有少數民眾未打疫苗，存有疫情破口風險，因此目前還無法設定何時可全面居家檢疫，尤其國內疫情穩定，民眾希望維持守住防疫成果，不希望有破口產生。

另外，春節COVID-19檢疫方案中，有旅居海外的情侶向媒體反映，同時間入境返台，本以為入住防疫旅館可同房，卻遭業者拒絕，指揮中心發言人莊人祥表示，由於一家人定義較困難，若兩人在海外同住，且符合同日自國外入境，即屬於同住者，就可共住一室進行檢疫。

有旅館業者不願意接「10+4」與「7+7」方案住客，莊人祥說，交通部觀光局自昨天起開始安排地方政府與業者溝通，相信後續議題可儘速完成處理；防疫計程車量能，交通部也有針對此議題，持續跟業者、地方政府溝通，「他們還在努力中，相信可解決。」

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 春節

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