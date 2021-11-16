春節返鄉問題多！情侶想同住一室、台商改7+7遭拒

春節返鄉將於12月14日至明年2月14日實施新的入境檢疫措施，有民眾詢問同班機、同天入境的情侶，春節返鄉想同住防疫旅館房間卻受阻，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，觀光局與地方仍須要確認及溝通細節，但原則上若屬同日入境，且證明為同住者即可同住一室。

根據指揮中心現行規定，依自宅或親友住所檢疫條件，可選擇入境檢疫案，包含同日入境之家屬/同住者檢疫期間，可於防疫旅宿或集中檢疫所同住，返家後亦可同住一室。莊人祥說，在定義家人比較困難，但同日入境且為同住者即可同住一室。

同時民眾在規劃春節返鄉時，仍遇到訂房問題。有台商從中國返台，想從「14+0」改為「7+7」，但旅館表示只願收「14+0」方案，且只保留給當地鄉親。他表示，有關7+7議題昨天才開始跟地方和業者溝通，相信觀光局都會妥善處理。

另外根據初步盤點，全台防疫計程車數量有705輛，但預估春節各縣市防疫計程車需求為2172輛，仍未達標。莊人祥表示，交通部持續與地方和業者溝通會增加誘因，也會從國外旅客訂單，去了解每日需要的量能，相信可解決防疫計程車不足的問題。

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