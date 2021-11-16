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春節返鄉問題多！情侶想同住一室、台商改7+7遭拒

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心11月16日14時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心11月16日14時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

春節返鄉將於12月14日至明年2月14日實施新的入境檢疫措施，有民眾詢問同班機、同天入境的情侶，春節返鄉想同住防疫旅館房間卻受阻，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，觀光局與地方仍須要確認及溝通細節，但原則上若屬同日入境，且證明為同住者即可同住一室。

根據指揮中心現行規定，依自宅或親友住所檢疫條件，可選擇入境檢疫案，包含同日入境之家屬/同住者檢疫期間，可於防疫旅宿或集中檢疫所同住，返家後亦可同住一室。莊人祥說，在定義家人比較困難，但同日入境且為同住者即可同住一室。

同時民眾在規劃春節返鄉時，仍遇到訂房問題。有台商從中國返台，想從「14+0」改為「7+7」，但旅館表示只願收「14+0」方案，且只保留給當地鄉親。他表示，有關7+7議題昨天才開始跟地方和業者溝通，相信觀光局都會妥善處理。

另外根據初步盤點，全台防疫計程車數量有705輛，但預估春節各縣市防疫計程車需求為2172輛，仍未達標。莊人祥表示，交通部持續與地方和業者溝通會增加誘因，也會從國外旅客訂單，去了解每日需要的量能，相信可解決防疫計程車不足的問題。

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