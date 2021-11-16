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超詳細！春節返鄉「7+7」方案公布 違規可罰一百萬元

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超詳細！春節返鄉「7+7」方案公布 違規可罰一百萬元

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「7+7」方案的入境者務必要接種二劑疫苗，若期間違反居家檢疫相關規定，最高可罰一百萬元。圖／指揮中心提供
中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「7+7」方案的入境者務必要接種二劑疫苗，若期間違反居家檢疫相關規定，最高可罰一百萬元。圖／指揮中心提供

國內春節返鄉規畫採三方案並行，中央疫情指揮中心今日公布詳細的「14+0」、「10+4」、「7+7」各項檢疫規定及資格。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「7+7」方案的入境者務必要接種二劑疫苗，若期間違反居家檢疫相關規定，最高可罰一百萬元。

莊人祥說明，選擇「14+0」方案只能入住防疫旅宿，入境當天、第14天都要採檢一次PCR篩檢，若陰性即可進行7天自主健康管理，最後在自主管理倒數2天使用家用快篩，有篩檢結果會透過雙向簡訊通報。若快篩陽性要配合採檢安排和匡列措施。

至於選擇「10+4」方案可在前十天入住防疫旅宿，後四天其同住者都要接種滿14天，且入境和第10天都要PCR採檢，陰性才能返家，最後才是7天自主健康管理，在家裡檢疫期間在第13天、第14天也會由衛生局安排PCR採檢。

最後則是「7+7」方案，與10+4不同在於入境者一定要接種兩劑滿14天，入境後也可以一人一戶優先，如果一人一居家檢疫則同住家人也需要完整接種滿14天。莊人祥表示，根據入境前七天算法是需在旅館滿待滿168小時，另外在入境當日、第六至七日要安排PCR篩檢，陰性即可反家。

同住者加強自主管理與自主管理有不同之處，要完全遵照規定，也不能居家檢疫者共用房間衛浴或共食，沒任何症狀可外出，但不能搭大眾運輸，也不能去擁擠場所。需要落實實聯制，並紀錄每日活動，同住第三天、第七天都要家用快篩，如違反規定，最高可罰處新台幣一百萬元罰鍰。

圖／指揮中心提供
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圖／指揮中心提供
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