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本土個案0例、境外2例 自愛爾蘭、柬埔寨入境

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心11月16日14時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心11月16日14時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增2例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案零例，境外移入兩例，分別自愛爾蘭及柬埔寨入境。

指揮中心說明，案16608為20多歲愛爾蘭籍男性，今年11月14日持搭機前3日內檢驗陰性報告自愛爾蘭入境，於機場採檢後至防疫旅館進行檢疫，於今日確診；個案在台期間無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，案16609為30多歲本國籍男性，11月3日持搭機前3日內檢驗陰性報告自柬埔寨入境，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，11月5日自覺頭痛及耳鳴由衛生單位安排就醫採檢為陰性，後續檢疫期間均無症狀，11月15日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；相關接觸者均有適當防護，故無匡列。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,233,503例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,215,865例排除)，其中16,498例確診，分別為1,854境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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