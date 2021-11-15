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春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

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混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心11月15日14時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心11月15日14時記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

為因應春節大量返國民眾入境，指揮中心提供三種春節檢疫方案，包括「10＋0＋7」、「10＋4＋7」、「7＋7＋7」。其中，「7+7」方案，僅限已完成兩劑WHO認證疫苗接種且滿14天入境者適用。但混打疫苗是否也適用此方案。指揮中心發言人莊人祥表示，各國因不同狀況提供混打策略，「我們都尊重」，只要提供證明就沒問題。

自今年12月14日到明天2月14日，只要符合完整疫苗接種者，即可選擇自費入住旅館或集中檢疫所七天，後七天返家實施加強版居家檢疫，最後再進行七天自主健康管理。

但加拿大等國實施混打，有民眾擔心不符合方案資格。莊人祥表示，雖各疫苗仍建議以同品牌疫苗為優先，但我國第一類接種對象也有七萬人混打「AZ+莫德納」，不同國家因應疫苗供應需求，實施階段性混打策略。因此就算有國家混打中國科興、國藥疫苗，「我們都尊重」。

莊人祥表示，各國幾乎都有疫苗接種證明，詳列第一劑和第二劑疫苗種類，只要能提出證明，確認無誤即可。但若有民眾提供不實的接種證明，則依據傳染病防治法第58條，裁罰新台幣1至15萬元，也會針對偽造文書偵辦。

至於「10＋4＋7」、「7＋7＋7」等方案春節過後是否仍會持續實施，莊人祥則表示，將隨疫情滾動檢討，尤其要看國內兩劑接種情形Delta等變異株流行狀況而定。莊人祥也表示，目前集中檢疫所共3600間房，將於11月17日上午10時開放預訂，訂房後會依照美日訂房數和剩餘房間進行分配，無法依照自己的需求訂定。

另針對勞動部表示周三將有印尼勞工抵台，但有七位還沒完整接種，到台灣後如何接種？莊人祥表示，移工現在就可以上平台登記，也積極推動外展，只要有公司有超過100位以上的移工都可以跟衛生局聯繫，由醫療單位前往接種。

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