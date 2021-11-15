混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

為因應春節大量返國民眾入境，指揮中心提供三種春節檢疫方案，包括「10＋0＋7」、「10＋4＋7」、「7＋7＋7」。其中，「7+7」方案，僅限已完成兩劑WHO認證疫苗接種且滿14天入境者適用。但混打疫苗是否也適用此方案。指揮中心發言人莊人祥表示，各國因不同狀況提供混打策略，「我們都尊重」，只要提供證明就沒問題。

自今年12月14日到明天2月14日，只要符合完整疫苗接種者，即可選擇自費入住旅館或集中檢疫所七天，後七天返家實施加強版居家檢疫，最後再進行七天自主健康管理。

但加拿大等國實施混打，有民眾擔心不符合方案資格。莊人祥表示，雖各疫苗仍建議以同品牌疫苗為優先，但我國第一類接種對象也有七萬人混打「AZ+莫德納」，不同國家因應疫苗供應需求，實施階段性混打策略。因此就算有國家混打中國科興、國藥疫苗，「我們都尊重」。

莊人祥表示，各國幾乎都有疫苗接種證明，詳列第一劑和第二劑疫苗種類，只要能提出證明，確認無誤即可。但若有民眾提供不實的接種證明，則依據傳染病防治法第58條，裁罰新台幣1至15萬元，也會針對偽造文書偵辦。

至於「10＋4＋7」、「7＋7＋7」等方案春節過後是否仍會持續實施，莊人祥則表示，將隨疫情滾動檢討，尤其要看國內兩劑接種情形Delta等變異株流行狀況而定。莊人祥也表示，目前集中檢疫所共3600間房，將於11月17日上午10時開放預訂，訂房後會依照美日訂房數和剩餘房間進行分配，無法依照自己的需求訂定。

另針對勞動部表示周三將有印尼勞工抵台，但有七位還沒完整接種，到台灣後如何接種？莊人祥表示，移工現在就可以上平台登記，也積極推動外展，只要有公司有超過100位以上的移工都可以跟衛生局聯繫，由醫療單位前往接種。

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