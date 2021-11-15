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疫旅平台提前供分流 鄭文燦：增210間供市民用

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，原先的防疫旅館4000間房間扣掉機組人員變3000間，目前正在增加2家防疫旅館，約有210間，希望讓桃園市民優先使用。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦表示，原先的防疫旅館4000間房間扣掉機組人員變3000間，目前正在增加2家防疫旅館，約有210間，希望讓桃園市民優先使用。記者翁唯真／攝影

春節旅外國人歸國防疫旅館量能不足，因此指揮中心最終拍板新增10加4及7加7，再加上原定的14天共3種方式，交通部長王國材今出席桃園平鎮臨時車站開工典禮受訪表示，已將原訂防疫旅宿的查詢平台由12月25日提前至14日，讓返鄉國人可多利用；桃園市長鄭文燦也指出，目前正洽談新增2間防疫旅館供桃園市民優先使用。

防疫旅宿查詢平台2.0版，以「紅、黃、綠」燈號顯示各縣市空房狀況，王國材表示，為使民眾更多選擇，做更彈性時間分流，已要求再優化調整，原來防疫旅宿的查詢平台是12月25號至明年1月31日，已提前變12月14日至明年1月31日提供查詢春節防疫旅館訂房情形，雖然有些縣市大部分都呈紅色滿房狀態，但同一時間還是有綠色21間空房以上的。

鄭文燦也指出，桃園目前有4000間防疫旅館房間，原在1月14日都是滿房，但現在改7加7，正在跟防疫旅館來協調，希望能騰出最大空間，來滿足全國民眾所需。

鄭文燦說，原先的防疫旅館4000間房間扣掉機組人員變3000間，4成桃園鄉親使用，另外6成則是外縣市國人，目前正在增加2家防疫旅館，約有210間，希望讓桃園市民優先使用，包含中央提供的中央檢以所，希望讓返國過年民眾在居家檢疫方面得到最佳服務。

防疫旅宿查詢平台2.0版以「紅、黃、綠」燈號顯示各縣市空房狀況，交通部長王國材表示，原來防疫旅宿的查詢平台已提前變12月14日提供查詢春節防疫旅館訂房情形。記者翁唯真／翻攝
防疫旅宿查詢平台2.0版以「紅、黃、綠」燈號顯示各縣市空房狀況，交通部長王國材表示，原來防疫旅宿的查詢平台已提前變12月14日提供查詢春節防疫旅館訂房情形。記者翁唯真／翻攝

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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