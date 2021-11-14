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今本土確診再+0 新增8例境外移入、無死亡個案

聯合新聞網 / 綜合報導
今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。本報資料照片
今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為3例男性、5例女性，年齡介於10多歲至20多歲，分別自印尼(4例，案16591、案16594、案16597、案16598)、緬甸(2例，案16592、案16593)、馬來西亞(案16595)及越南(案16596)入境，入境日介於今(2021)年10月31日至11月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,204,877例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,187,224例排除)，其中16,487例確診，分別為1,843例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。 2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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