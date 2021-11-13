本土+0！ 境外4例 有2例突破性感染

國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日4例境外移入個案，有2例為突破性感染，分別接種二劑AZ疫苗及二劑莫德納疫苗。

國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

指揮中心說，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國(案16587)、印尼(案16588)、菲律賓(案16589)、日本(案16590)入境，入境日介於今年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,190,369例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,172,536例排除)，其中16,479例確診，分別為1,835例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。記者謝承恩／攝影

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