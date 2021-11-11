春節7+7專案拍板 開放移工專案

7+7正式拍板！衛福部長陳時中表示，春節檢疫期（12月14日至明年2月14日）新增7+7方案以供選擇。指揮中心同日公布移工專案，並採積分制度，將衡量各國狀況，積分高者優先入境。指揮中心於11日公布，維持疫情警戒標準為第二級，但開放有陪侍服務的娛樂場所。

7+7專案出爐

陳時中於11日宣布7+7專案拍板定案。他解釋，整個春節檢疫的期間是從12月14日到明年2月14日，民眾完成2劑WHO認證或具有台灣EUA的疫苗且滿14天，也可選擇7+7專案。居家檢疫的管理方式，包括電子圍籬、健康健測等措施。對此，陳時中強調，「若違反防疫規定，會加重罰則。」

考量防疫量能不足的狀況，陳時中表示，檢疫所預計共收6梯次，每梯次提供3600間房間，預計檢疫量能共21600人。申請入住檢疫所的民眾必須完成接種兩劑疫苗且滿14天，檢疫期間採一人一室。檢疫所每日收費1500元，僅供7日檢疫不提供續住。

八大部分服務重開

指揮中心於11日宣布，自11月16日至11月29日維持疫情警戒標準為第二級，防疫措施比照過去公布措施辦理。但陳時中表示，在符合防疫規定下，將開放八大有陪侍服務的合法休閒場所，並要求從業人員至少要接種一劑疫苗滿14天，並要求3天內的PCR陰性證明，並需要每周進行一次快篩。若已完整接種兩劑疫苗的從業人員，僅需提供完整接種證明即可。

移工開放入境

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良11日於記者會說，為兼顧產業及照顧人力需求，台灣11日起，在落實相關防疫措施之前提下，同意開放專案引進勞工。

在移工入境前，會由來源國先審認國外仲介公司防疫計畫，並要求移工所屬機構的訓練人數減半、訓練所住房居住人數不得超過6人、登機前一人一室隔離處所等。指揮中心也會審查、限定來源國的PCR檢驗機構，以確保移工的採檢品質。

移工入境將建立積分制度，按照各國疫苗覆蓋率、疫情程度給予積分，合計積分越高者越優先入境。且移工於入境時，進行檢疫14日後，銜接自主健康管理7日。另配合春節專案，自12月15日起暫緩或減量移工入境，避免排擠春節返鄉人潮。

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