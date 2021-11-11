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春節採7+7定案！ 入境者、同住家人篩檢規定將加嚴

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮官陳時中表示，本次春節專案，若違反防疫規定，包含外出或疫苗接種證明造假都會有最高罰則處分。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，本次春節專案，若違反防疫規定，包含外出或疫苗接種證明造假都會有最高罰則處分。圖／指揮中心提供

因應春節返國旅客大增，指揮中心宣布將檢疫方案從「10+4」調整為「7+7」，等於是7日自費入住旅館或集中檢疫所，後7日返家進行「加強版居家檢疫」，最後在進行7日自主健康管理。指揮官陳時中表示，本次春節專案，若違反防疫規定，包含外出或疫苗接種證明造假都會有最高罰則處分。

指揮中心今日宣布，未滿足民眾返鄉需求和檢疫量能考量，春節入境檢疫自12月14日至2月14日，改為「7+7」但強調必須完整接種WHO認可及我國EUA認可的8款疫苗，中國國藥、科興疫苗也包含在內，才能選擇該方案。

另外要採行「7+7」方案的入境者，入境前必須依現行措施進行1次PCR篩檢，且前7日入住集檢所或防疫旅宿時，在檢疫期滿前1日進行1次PCR檢測，若檢測結果陰性者，次日即可返家完成後續8至14天居家檢疫。

入境者返家進行居家檢疫時，在家中的第3天，需要自費家用快篩1次，且居家檢疫期滿前1日進行PCR檢測，結束居家檢疫後，最後進行7天自主健康管理期間，該期間不需進行快篩。

同時在七天返家進行居家檢疫期間，可採一人一戶，同戶內沒有任何居家檢疫對象；而入境的同行家人，則可採1人1室入住防疫旅館，而若返家後，要在家進行檢疫時，其同戶內的同住家人也要注意，必須要接種完整二劑疫苗，也必須加強兩點管理。

第一，同住期間必須加強自主健康管理七天，另外在入境者檢疫結束後，一起自主健康管理七日，並由衛生局開立健康管理通知書。第二，同住家人在入境者回家後的第三天及第七天，各自用家用快篩進行篩檢。

陳時中表示，該方案對於回國者，總共要三次PCR檢測跟1次居家快篩，希望可以滿足防疫旅館量能和民眾返家的需求，同時也會維持居家檢疫管理方式，已會採電子圍籬及健康監測訪視，但強調若違反防疫規定外出或捏造疫苗接種證明，會有最高刑責處份。

春節期間入境檢疫方案說明。圖／指揮中心提供
春節期間入境檢疫方案說明。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，本次春節專案，若違反防疫規定，包含外出或疫苗接種證明造假都會有最高罰則處分。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，本次春節專案，若違反防疫規定，包含外出或疫苗接種證明造假都會有最高罰則處分。圖／指揮中心提供

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