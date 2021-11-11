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11月16日至29日維持二級警戒 有條件開放有陪侍八大

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
陳時中表示，雖然本土疫情相對穩定，但境外部分仍然有疫情延燒，且境外移入似乎有增加趨勢，因此維持11月16日至11月29日維持二級警戒。不過，有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所復業。圖／指揮中心提供
陳時中表示，雖然本土疫情相對穩定，但境外部分仍然有疫情延燒，且境外移入似乎有增加趨勢，因此維持11月16日至11月29日維持二級警戒。不過，有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所復業。圖／指揮中心提供

國內今天持續無新冠肺炎本土個案，指揮中心指揮官陳時中表示，雖然本土疫情相對穩定，但境外部分仍然有疫情延燒，且境外移入似乎有增加趨勢，因此維持11月16日至11月29日維持二級警戒。不過，有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所復業。

調整或維持相關措施及規定如下：

一、維持現行戴口罩規定，外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形，得免戴口罩：

(一)下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.於室內外從事運動、唱歌時。

2.於室內外拍攝個人/團體照時。

3.單人或多人進行直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

4.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

5.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

6.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

(二)外出時有飲食需求，得免戴口罩。

(三)於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

二、營業場所及公共場域維持應遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、11月16日起有陪侍服務之合法休閒娛樂場所，符合下列防疫措施者，得開放營業：

(一)符合共通性原則：實聯制、量體溫、除飲食等例外情形外，全程戴口罩、從業人員健康監測、良好通風、充足清消設備、每日至少2次環境/物品清消等。

(二)從業人員之接種篩檢

1.均應至少接種1劑疫苗滿14天。

2.首次服務前應提供3日內的抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。

(三)提出申請並經地方政府核准

提供餐飲、民俗調理、美容美體、視聽歌唱等服務或營業項目者，須另依相關指引辦理。

(四)復業後管理

1.未完整接種２劑疫苗滿14天之從業人員，須每週１次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。

2.完整接種2劑疫苗滿14天之從業人員，則無須每週1次抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗。

3.顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明，且滿14天之證明。

陳時中表示，雖然本土疫情相對穩定，但境外部分仍然有疫情延燒，且境外移入似乎有增加趨勢，因此維持11月16日至11月29日維持二級警戒。不過，有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所復業。圖／指揮中心提供
陳時中表示，雖然本土疫情相對穩定，但境外部分仍然有疫情延燒，且境外移入似乎有增加趨勢，因此維持11月16日至11月29日維持二級警戒。不過，有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所復業。圖／指揮中心提供
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陳時中表示，雖然本土疫情相對穩定，但境外部分仍然有疫情延燒，且境外移入似乎有增加趨勢，因此維持11月16日至11月29日維持二級警戒。不過，有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所復業。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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