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返台擬「7+7」旅館業者：投訴增、員工離職致惡性循環

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
旅館業者抱怨，指中央政策調整，導致旅館房務工作量、民政投訴量、行政作業量劇增，進而引發旅館員工離職，形成惡性循環。圖／新竹市政府提供
旅館業者抱怨，指中央政策調整，導致旅館房務工作量、民政投訴量、行政作業量劇增，進而引發旅館員工離職，形成惡性循環。圖／新竹市政府提供

因應春節返台人潮，中央流行疫情指揮中心打算將春節檢疫措施擬再放寬，若為非重點高風險國家入境，可能從「10+4」改為「7+7」方案，消息一出新竹市不但防疫旅館電話被打爆，連旅館業者都抱怨，指中央政策調整，導致旅館房務工作量、民政投訴量、行政作業量劇增，進而引發旅館員工離職，形成惡性循環。

旅館業者指出，原本的「10+4」方案（前10天入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所，後4天採居家檢疫）就讓訂房大亂，不少定好房的旅外國人著急打電話要求縮短訂房時間，現在又打算放寬成「7+7」方案，導致退房與清潔較頻繁，造成旅館工作人員工作量遽增，加上民眾投訴量增加，飯店只能一人身兼數職，造成服務品質下降，有些員工不堪工作壓力離職，進而影響飯店整體人力。

另外，由於目前還沒有詳細的申請流程及審核標準，無論10天或7天，都不敢貿然為民眾調整入住旅館的時間，導致民眾詢問度與投訴量大增，旅館也無法一致回應、平息民眾的怒氣，進而增加旅館接線人員的業務負擔。

對此，市府城銷處指出，因春節返鄉人潮，全國防疫旅館都有趨近一房難求的現象，竹市防疫旅館原本有10家，近月陸續新增至12家，加上有防疫旅館也釋出整修房間，總房間數來到814間。截至今天為止，目前12月中旬以前都還有零星空房，全市約有20多間，但12月底至1月底的房間已訂滿。

城銷處表示，目前持續努力增加防疫旅館家數、房間數，也建議可提早返台，避開人潮與入住旺季，另外，市府對居家檢疫與隔離的民眾皆有掌握其隔離與檢疫地點，呼籲民眾有入住防疫旅館需求，請洽合法防疫旅館，或待指揮中心公布集中檢疫所預約入住。

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