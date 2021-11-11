春節檢疫7+7？柯文哲再嗆陳時中：真的是整死人

春節返鄉檢疫政策，最近傳出中央流行疫情指揮中心將再改為「7+7」。台北市長柯文哲今天再嗆中央，這個整死人，本來大家都訂完，現在若改7+7，旅館業訂房間又要重新調整，甚至最慘的是航班也要重新調整，這真的是整死人。

國人返鄉檢疫政策，原本14天集中檢疫，先前改為10天集中檢疫，後4天可在家檢疫，但仍無法解決近期防疫旅館一間難求問題。近日傳指揮中心有意再改為將「10+4」改為「7+7」，對此，衛福部長陳時中表示，目前還沒定案，本周會公布。

陳時中表示，針對春節檢疫方案，同時有很多方案再考慮，但總體檢疫14天是不變的。媒體問及，縮短為「7+7」是否考量旅館量能不足？他表示，是有多重因素，已站在台灣社區安全，來做相關放寬可能。

對於春節檢疫可能改為「7+7」，柯文哲今天再度抱怨，柯說，「我跟你講，這是這樣...，一開始本來14天，我也不想再講，這個整死人，我知道昨天旅館重新重訂，本來大家都訂完，本來14天，後來10+4大家又調整一次，現在7+7，旅館業訂房間都要重新調整，最慘的是我看大家航班也要調整，這真的是整死人」。

商品推薦