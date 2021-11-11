春節「7+7」拍板？ 指揮中心下午2時說明
因應春節返國旅客大增，指揮中心有意將檢疫方案再從「10+4」調整為「7+7」，相關方案是否拍板，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。
目前國內防疫旅宿約2.6萬間、集中檢疫所5700多間，指揮中心預計防疫旅宿會再釋出約3400間、集中檢疫所釋出約3600間。
但即使祭出「10+4」，有些人仍無法訂到防疫旅宿，因此指揮中心有意針對已完整接種世界衛生組織（WHO）核准EUL（緊急使用清單）疫苗或我國核准緊急使用授權（EUA）、專案製造疫苗者，入境後調整為「7+7」的檢疫措施。
發言人莊人祥昨表示，適度調整為「7+7」，至少可再增加1萬人。
另，昨晚網路傳出衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，影片中陳時中高歌喝酒，遭外界質疑在三級警戒期間聚會。雖然陳時中昨晚親自回應，該聚餐時間為去年6月15日，非三級警戒時，但相關事宜勢必為今天關注焦點。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
疫情快報
▪【疫情專題】11月10日本土+0、0死亡 境外確診增5例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言