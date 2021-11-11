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春節「7+7」拍板？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。本報資料照片
指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。本報資料照片

因應春節返國旅客大增，指揮中心有意將檢疫方案再從「10+4」調整為「7+7」，相關方案是否拍板，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

目前國內防疫旅宿約2.6萬間、集中檢疫所5700多間，指揮中心預計防疫旅宿會再釋出約3400間、集中檢疫所釋出約3600間。

但即使祭出「10+4」，有些人仍無法訂到防疫旅宿，因此指揮中心有意針對已完整接種世界衛生組織（WHO）核准EUL（緊急使用清單）疫苗或我國核准緊急使用授權（EUA）、專案製造疫苗者，入境後調整為「7+7」的檢疫措施。

發言人莊人祥昨表示，適度調整為「7+7」，至少可再增加1萬人。

另，昨晚網路傳出衛福部長陳時中參加一場聚會的影片，影片中陳時中高歌喝酒，遭外界質疑在三級警戒期間聚會。雖然陳時中昨晚親自回應，該聚餐時間為去年6月15日，非三級警戒時，但相關事宜勢必為今天關注焦點。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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