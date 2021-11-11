防疫旅宿查詢平台2.0今下午上線 「這段區間」訂房都查得到

防疫旅館吃緊，中央流行疫情指揮中心擬將「10+4」改為「7+7」，也就是七天住防疫旅館，七天回家隔離。對此，交通部長王國材說，若變為「7+7」可增加一輪防疫旅館量能。此外，今天防疫旅宿查詢平台2.0版今將上線，會提供今年12月25日到明年1月31日春節的防疫旅館訂房狀況。

王國材今天出席立法院交通委員會，會前接受媒體聯訪時表示，尊重指揮中心在防疫上看法，交通部這邊就是配合，若變為「7+7」，等於變成兩個周期，理論上可以增強一輪防疫旅館供給量，會配合平台把資訊公布給所有要訂房的人。

針對防疫旅宿查詢平台2.0版今天何時上線，以及掌握空防狀況，王國材說，今年12月25日到明年1月31日忙碌春節的防疫旅館訂房，會透過紅燈、黃燈、綠燈處理，當某一縣市是紅燈，其他縣市綠燈，空間尚可以做調配，時間上也可以調整，分散需求。

按照觀光局規畫，防疫旅宿查詢平台會新增燈號警示功能，以縣市為單位，只要顯示綠燈，就代表該縣市還有空房，黃燈則是僅剩20間以下，接近滿房狀態，紅燈則是完全沒有空房，一間都沒有了。該燈號警示還有日期欄位，顯示每日剩餘空房量。

觀光局今天補充，為因應春節前高峰期防疫需求，將於今天下午到傍晚於「防疫旅宿查詢平台」公布「各地方政府防疫旅宿可訂房情形」資訊，彙整揭露各地方政府調查所轄防疫旅宿空房情形。分為「已滿房(紅色)」、「近滿房（黃色）」及「有空房（綠色）」三種狀態。若民眾點選「近滿房」及「有空房」欄位，網頁即會自動跳出該地方政府防疫旅宿聯絡窗口，並標註各地方政府規定（例如資料更新時間等）。

觀光局長張錫聰昨說，目前各縣市防疫旅館房間數最高的是台北市近1萬間，其次是高雄市約4000、5000間，再來是台中市3000多間，桃園、新北各2000多間。預計到今年底前，全台防疫旅館可擴增到3.2萬間，目前也和衛福部協調，會再釋出3600間集中檢疫所供春節返鄉民眾訂房。

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