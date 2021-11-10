境內防疫再鬆綁 百貨賣場恢復試吃、化妝品試用
國內COVID-19疫情控制穩定，境內防疫再鬆綁，指揮中心今天公布，百貨賣場恢復試吃，保養品及化妝品也允許試用，自11月8日起生效，相關指引由主管機關經濟部公告。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，今年7月賣場必須暫停食品試吃，百貨公司保養品及化妝品也不可試用，考量國內疫情趨緩，經濟部完成相關指引鬆綁，恢復試吃、試用，指引9日公布於官網。
另外，記者會中也有媒體問及，近期有機組員反映每個月至少執行5到6次鼻咽拭子採檢，造成身體潛在傷害，恐有飛安疑慮，是否可能放寬改為深喉唾液方式。對此，莊人祥說，指揮中心已收到機組人員相關工會來文，將對此訴求進行研議。
接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，自購59.4萬劑AZ疫苗效期不到1個月惹議，民眾黨立委賴香伶今天上午在立法院表示，除這批疫苗效期短，9月14日完成封緘的3萬1400劑AZ效期只有19天，10月18日完成封緘的4300劑效期更短，僅有13天。
對此，莊人祥表示，11月前確實有收到較短效期的AZ疫苗，大多屬於其他國家捐贈，捐贈數量並不多，在效期內的疫苗都是好的疫苗，也都有如期在效期內完成施打，疫苗無須展延效期。
國內COVID-19疫苗接種人數增加，部分民眾開始出現遺失小黃卡問題，莊人祥表示，國內接種紀錄即使弄丟小黃卡，仍然可以查詢到紀錄，所以有補發小黃卡需求者，返回提供接種服務的醫療院所施打單位申請補發即可，現階段補發小黃卡無須額外付費。
COVID-19疫情爆發近兩年，中央流行疫情指揮中心每日下午2時記者會成慣例，但近期卻傳出影片遭盜用問題，發言人莊人祥遭剪接成為壯陽藥代言人。莊人祥今天下午記者會中回應，上午在立法院質詢看到影片時，「當然是有點震驚」，已交由法制組處理。
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