快訊

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

高病毒量突破性感染Delta 94%於7天內檢出

中央社 / 台北10日電
羅一鈞。圖／指揮中心提供
羅一鈞。圖／指揮中心提供

春節檢疫可望再放寬，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，觀察Delta疫情，高病毒量突破性感染的境外移入個案，94%在7天內發現，未完整接種也有90%於10天內發現。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，放寬春節返台檢疫措施，除可在防疫旅館或集中檢疫所集中檢疫14天，也可選擇「10加4」方案，前10天集中檢疫，後4天採居家檢疫。

據蘋果新聞網報導，若完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種且滿14天者，可前7天集中檢疫，後7天採居家檢疫的「7加7」。對此指揮官陳時中回應，「7加7」尚未定案，本週將對外宣布。

春節返台檢疫措施放寬，醫界憂心可能造成防疫破口，羅一鈞今天在疫情記者會上說明此研議方案的立論基礎。

羅一鈞說，觀察7月2日至11月7日這波最早在印度發現的Delta變異株引起的疫情，有123名境外移入個案屬Ct值小於或等於25，即病毒量較高的個案，當中32人屬完整接種2劑疫苗滿14天的突破性感染個案，另外91人屬未完整接種的確診個案。

羅一鈞說，32名高病毒量的突破性感染個案中，多達30人於入境7天內因出現症狀或依規定採檢確診，占比達94%；僅2人是在入境後第10、12天確診，占比約6%。

未完整接種疫苗的91名確診者中，羅一鈞說，有75人是在入境7天內發現確診，占比約82%；至於入境10天內確診的則有82人，占比為90%。

從上述數據觀察，羅一鈞說，完整接種與未完整接種，7天內發現確診比率分別為94%與82%，可見已有明顯差距；但未完整接種或未接種者，也有9成可在入境10天內發現。

羅一鈞說，無論是「10加4」或「7加7」，後7天或後4天居家檢疫都要加強監測，如透過電子圍籬等措施，避免破口發生。

羅一鈞也強調，以上統計數據是針對Delta變異株引起的疫情，後續是否有新的變異株導致疫情變化，尚須密切追蹤。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

延伸閱讀

春節採「7+7」再增2萬房 可揪出9成高風險確診者

60多歲男混打疫苗突破性感染 國內首例莫德納+BNT

長庚混打第3劑計畫起跑 羅一鈞：指揮中心尚無考慮實施

境外增3突破性感染 她完整混打「2AZ＋2BNT」仍確診

相關新聞

打滿2劑返台改7+7 侯友宜：把關不慎恐讓全民都辛苦

國內防疫旅館量能吃緊，傳出指揮中心將針對打滿兩劑疫苗的民眾祭出「7+7」方案，新北市長侯友宜表示，哪種方案都是中央的權責...

本土確診+0、境外5例 自印尼、新加坡入境

國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，今日本土確診...

春節檢疫10+4改7+7？ 陳時中：還沒定案 這周會公布

國人返鄉檢疫政策，原本14天集中檢疫，先前改為10天集中檢疫，後4天可在家檢疫，但仍無法解決近期防疫旅館一間難求的問題。...

高病毒量突破性感染Delta 94%於7天內檢出

春節檢疫可望再放寬，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，觀察Delta疫情，高病毒量突破性感染的境外移入個案，94%在7天...

7+7檢疫專案 打2劑WHO認證疫苗、滿14天可入境

春節檢疫方案研擬有條件放寬至「7+7」，指揮中心傾向施打2劑世界衛生組織（WHO）認證COVID-19疫苗且滿14天入境...

春節採「7+7」再增2萬房 可揪出9成高風險確診者

國內春節檢疫量能從14日改為「10+7」，檢疫量能仍舊搞不定，中央疫情指揮中心研擬改成「7+7」預期將從原先新增1萬間量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。