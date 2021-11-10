高病毒量突破性感染Delta 94%於7天內檢出

春節檢疫可望再放寬，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，觀察Delta疫情，高病毒量突破性感染的境外移入個案，94%在7天內發現，未完整接種也有90%於10天內發現。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，放寬春節返台檢疫措施，除可在防疫旅館或集中檢疫所集中檢疫14天，也可選擇「10加4」方案，前10天集中檢疫，後4天採居家檢疫。

據蘋果新聞網報導，若完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種且滿14天者，可前7天集中檢疫，後7天採居家檢疫的「7加7」。對此指揮官陳時中回應，「7加7」尚未定案，本週將對外宣布。

春節返台檢疫措施放寬，醫界憂心可能造成防疫破口，羅一鈞今天在疫情記者會上說明此研議方案的立論基礎。

羅一鈞說，觀察7月2日至11月7日這波最早在印度發現的Delta變異株引起的疫情，有123名境外移入個案屬Ct值小於或等於25，即病毒量較高的個案，當中32人屬完整接種2劑疫苗滿14天的突破性感染個案，另外91人屬未完整接種的確診個案。

羅一鈞說，32名高病毒量的突破性感染個案中，多達30人於入境7天內因出現症狀或依規定採檢確診，占比達94%；僅2人是在入境後第10、12天確診，占比約6%。

未完整接種疫苗的91名確診者中，羅一鈞說，有75人是在入境7天內發現確診，占比約82%；至於入境10天內確診的則有82人，占比為90%。

從上述數據觀察，羅一鈞說，完整接種與未完整接種，7天內發現確診比率分別為94%與82%，可見已有明顯差距；但未完整接種或未接種者，也有9成可在入境10天內發現。

羅一鈞說，無論是「10加4」或「7加7」，後7天或後4天居家檢疫都要加強監測，如透過電子圍籬等措施，避免破口發生。

羅一鈞也強調，以上統計數據是針對Delta變異株引起的疫情，後續是否有新的變異株導致疫情變化，尚須密切追蹤。

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