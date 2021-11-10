快訊

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

7+7檢疫專案 打2劑WHO認證疫苗、滿14天可入境

中央社 / 台北10日電
莊人祥。圖／指揮中心提供
莊人祥。圖／指揮中心提供

春節檢疫方案研擬有條件放寬至「7+7」，指揮中心傾向施打2劑世界衛生組織（WHO）認證COVID-19疫苗且滿14天入境者可適用，意味國藥、科興疫苗也在許可範圍。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫措施擬再放寬，傳可能從「10+4」改為「7+7」方案，入住防疫旅館7天後，後面7天改為加強版居家檢疫，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院說，目前尚未定案，但本週將拍板並對外公布。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，「7+7」方案仍積極與各部會進行協調，若未來推出「7+7」方案後，適用對象規劃方向為完整施打2劑COVID-19疫苗且滿14天才可適用。

莊人祥進一步說明，「7+7」適用廠牌疫苗名單，以WHO核發緊急使用清單（EUL）的輝瑞BNT、阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）、嬌生、中國國藥、中國科興及台灣通過緊急授權（EUA）的高端疫苗為主。

莊人祥表示，已日前預估「10+4」模式，至少可多出1萬個房間數，若「7+7」可上路，可望釋出更多房間數，同時也會持續與交通部觀光局協調，盡量增加防疫旅館量能。

莊人祥說，中央再釋出集中檢疫所、防疫旅館量能，集中檢疫所擴增約3600間空房，防疫旅館增加3400多間。至於原訂今天說明的集中檢疫所上網預訂環節，由於仍在研議「7+7」方案，待整體檢疫政策定案將統一對外說明。

春節方案可望再度縮短入境檢疫天數，但研擬以完整接種疫苗為條件，現階段尚無COVID-19疫苗可接種的12歲以下幼童的檢疫模式受關注。莊人祥表示，考量12歲以下幼童無法施打疫苗，幼童檢疫模式以成人接種情形而定，若其家長未接種疫苗，幼童僅能採取14天防疫旅館或「10+4」模式。

記者會上也有媒體問及，春節後是否延續實施「7+7」或「10+4」方案，莊人祥說，仍以春節期間執行為主，但這是可能方向，春節期間擴增的防疫旅館量應會持續服務，是否收回未定案；集中檢疫所於明年2月14日後不提供一般民眾入住，以提供移工等居集中檢疫對象服務為主。

若「7+7」上路，接種疫苗證明成為入境條件，避免造假成防疫關鍵，莊人祥說，外交部持續搜集各國疫苗接種證明樣張，比照去年驗證陰性核酸檢驗證明模式，式先要求民眾勾選是否接種疫苗、上傳疫苗接種證明，以利檢疫人員核實。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

延伸閱讀

新冠疫苗打氣降 第1、2劑接種率最差是這兩群人

青少年BNT2劑緩打原因曝 莊人祥：專家需重新審視資料

默沙東口服藥完成簽約 莊人祥：預計購買1萬人份

指揮中心的「他」遭盜臉賣壯陽藥 陳時中：一定嚴懲法辦

相關新聞

打滿2劑返台改7+7 侯友宜：把關不慎恐讓全民都辛苦

國內防疫旅館量能吃緊，傳出指揮中心將針對打滿兩劑疫苗的民眾祭出「7+7」方案，新北市長侯友宜表示，哪種方案都是中央的權責...

本土確診+0、境外5例 自印尼、新加坡入境

國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，今日本土確診...

春節檢疫10+4改7+7？ 陳時中：還沒定案 這周會公布

國人返鄉檢疫政策，原本14天集中檢疫，先前改為10天集中檢疫，後4天可在家檢疫，但仍無法解決近期防疫旅館一間難求的問題。...

7+7檢疫專案 打2劑WHO認證疫苗、滿14天可入境

春節檢疫方案研擬有條件放寬至「7+7」，指揮中心傾向施打2劑世界衛生組織（WHO）認證COVID-19疫苗且滿14天入境...

春節採「7+7」再增2萬房 可揪出9成高風險確診者

國內春節檢疫量能從14日改為「10+7」，檢疫量能仍舊搞不定，中央疫情指揮中心研擬改成「7+7」預期將從原先新增1萬間量...

影／機師採檢戳鼻篩檢 盼望改用「深喉唾液」採檢

中央流行疫情指揮中心及民航局現階段對飛航機組員加強版自主健康管理規定，機師入境檢疫採檢必須以「鼻咽拭子」執行，這項侵入性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。