7+7檢疫專案 打2劑WHO認證疫苗、滿14天可入境

春節檢疫方案研擬有條件放寬至「7+7」，指揮中心傾向施打2劑世界衛生組織（WHO）認證COVID-19疫苗且滿14天入境者可適用，意味國藥、科興疫苗也在許可範圍。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫措施擬再放寬，傳可能從「10+4」改為「7+7」方案，入住防疫旅館7天後，後面7天改為加強版居家檢疫，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院說，目前尚未定案，但本週將拍板並對外公布。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，「7+7」方案仍積極與各部會進行協調，若未來推出「7+7」方案後，適用對象規劃方向為完整施打2劑COVID-19疫苗且滿14天才可適用。

莊人祥進一步說明，「7+7」適用廠牌疫苗名單，以WHO核發緊急使用清單（EUL）的輝瑞BNT、阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）、嬌生、中國國藥、中國科興及台灣通過緊急授權（EUA）的高端疫苗為主。

莊人祥表示，已日前預估「10+4」模式，至少可多出1萬個房間數，若「7+7」可上路，可望釋出更多房間數，同時也會持續與交通部觀光局協調，盡量增加防疫旅館量能。

莊人祥說，中央再釋出集中檢疫所、防疫旅館量能，集中檢疫所擴增約3600間空房，防疫旅館增加3400多間。至於原訂今天說明的集中檢疫所上網預訂環節，由於仍在研議「7+7」方案，待整體檢疫政策定案將統一對外說明。

春節方案可望再度縮短入境檢疫天數，但研擬以完整接種疫苗為條件，現階段尚無COVID-19疫苗可接種的12歲以下幼童的檢疫模式受關注。莊人祥表示，考量12歲以下幼童無法施打疫苗，幼童檢疫模式以成人接種情形而定，若其家長未接種疫苗，幼童僅能採取14天防疫旅館或「10+4」模式。

記者會上也有媒體問及，春節後是否延續實施「7+7」或「10+4」方案，莊人祥說，仍以春節期間執行為主，但這是可能方向，春節期間擴增的防疫旅館量應會持續服務，是否收回未定案；集中檢疫所於明年2月14日後不提供一般民眾入住，以提供移工等居集中檢疫對象服務為主。

若「7+7」上路，接種疫苗證明成為入境條件，避免造假成防疫關鍵，莊人祥說，外交部持續搜集各國疫苗接種證明樣張，比照去年驗證陰性核酸檢驗證明模式，式先要求民眾勾選是否接種疫苗、上傳疫苗接種證明，以利檢疫人員核實。

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