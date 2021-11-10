新冠疫情趨緩 流感化增可控制性

人類消滅新冠肺炎病毒的機率趨近於零，但專家認為，未來可以透過類似流感監測的方式，把疾病控制在一定的範圍內。但密歇根大學流行病學教授蒙托擔心，變種病毒的快速出現產生大量不確定性，但相信以季節性流感的追蹤方式控制傳播應是可行的方向。美國國家衛生局局長佛契指出，即使病毒沒有完全消失，至少未來這種病毒不會對公共衛生與生活繼續造成重大影響。

疫情結束還需要時間

新冠肺炎疫情出現階段性趨緩，金融時報指出，許多國家已經在經濟壓力下，開始進行邊境檢疫措施放寬計畫，而對疫情較為保守的亞洲地區則走上比較緩慢的「中間路線」，以求逐步恢復日常生活。

雖有專家認為亞洲過於謹慎，但波士頓學院的兒科醫生和流行病學家蘭德里根對CNN指出，如果希望新冠肺炎從全球性的疫情降溫為可控的地方流行，各國仍須增強對於新冠肺炎病毒的免疫力，並讓更多人接種疫苗，尤其在美國等有不少人拒絕接種或遵守防疫措施的國家，「過渡可能需要更多時間。」

病毒不會完全消失

對於新冠肺炎未來的發展，蒙托說，新冠肺炎變種的「遊行」使得病毒更廣泛且均勻地在全球擴散，徹底結束疫情變得更加困難，每當變種病毒改變一次傳播方式，就會讓沒經歷過相關疫情的地區發生大流行。因此，專家認為「後疫情」的樣貌仍不明朗。

凱薩醫療機構國家傳染病負責人帕羅迪更樂觀認為，以處理季節性流感的方式處理新冠肺炎是可行的方式，例如目前各國的醫院大多預期冬季會有新一波疫情，並提前進行醫療整備、確定藥物存量，這樣的預測與準備將在 2022 年成為常態，但防疫能力較差的地區可能需要更長的過渡期。

從過去抑制麻疹病毒傳播的案例來看，前美國疾管署人員蘭德里根指出，至少要有八成以上的人口接種疫苗、並確實產生免疫力，但區域性的零星疫情仍會偶爾出現。

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